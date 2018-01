Atlético Nacional emitió un comunicado por Franco Armani

La llegada del arquero Franco Armani a River se complicó debido a que Atlético Nacional de Medellín no aprobó los avales bancarios presentados por la entidad de Núñez y se dilató la transferencia.

El club de Colombia publicó un comunicado en el cual dio a conocer su versión de los hechos y el mismo señaló en el comienzo: "Atlético Nacional quiere dar claridad a los hinchas, opinión pública y medios de comunicación por la compra de River Plate de los servicios del arquero Franco Armani".

"Para que el arquero pueda jugar en Argentina, River Plate debe pagar la cláusula de rescisión, la cual debe cancelarse de manera inmediata, no siendo esto un capricho sino una medida que se toma en todos los casos donde deba pagarse dicha cláusula.

Aún así, Atlético Nacional con el fin de que Franco Armani cumpla su sueño, accedió (acuerdo entre ambos clubes) a que el monto de la cláusula se pagara en un primer pago de contado y dos más, diferidos a seis y doce meses. Estos dos últimos ligados a una garantía bancaria", se indicó en el escrito.

En el comunicado se señaló luego: "Cabe aclarar que Atlético Nacional no ha pedido algo distinto a lo ya pactado. El Club River Plate ofreció inicialmente garantías bancarias, las cuales no pudieron conseguir en el mercado y hasta el momento no hemos recibido garantías que sean satisfactorias para la Institución".

"Nacional ha puesto toda su voluntad para que el ídolo Verdolaga pueda cumplir su sueño de jugar en uno de los equipos grandes de su país, pero siempre protegiendo el patrimonio del club y contar con excelentes jugadores y reforzar de la mejor manera al equipo para las competencias de 2018", continuó.

En el escrito el club manifestó después: "Es deseo de Atlético Nacional que la negociación llegue a feliz término en las próximas horas para que Armani pueda jugar con la Banda Cruzada y se cumplan las condiciones inicialmente pactadas entre los clubes".

"Para la familia Verdolaga la prioridad ahora es armar un plantel competitivo y evitar que estas informaciones tergiversadas nos alejen de nuestros objetivos deportivos", culminó el comunicado.

Embed Queremos darle a nuestra afición claridad sobre el caso River Plate. Entra aquí https://t.co/NoaH5lnObw pic.twitter.com/uOBppJLeNi — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 11 de enero de 2018

Fuente: Ovación Mendoza