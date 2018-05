Atlético Tucumán se sacó de encima a Peñarol y se subió a la cima 

Atlético Tucumán ganó este miércoles por tercera vez consecutiva en el grupo C de la Copa Libertadores, al derrotar 1 a 0 a Peñarol, y quedó a un paso de clasificarse para jugar por primera vez en la historia a los octavos de final de la competencia más importante de clubes en Sudamérica.





El gol de Leandro Díaz, a los 27 minutos del segundo tiempo, definió el partido a favor de los tucumanos, que esta noche fueron locales y necesitan sólo un punto para lograr la histórica clasificación.





Atlético comparte transitoriamente el primer puesto con Libertad de Paraguay, ambos tienen nueve puntos, mientras que Peñarol quedó con 6 y The Strongest tiene 3.





Los paraguayos visitarán mañana La Paz para jugar el partido que cerrará la quinta fecha del grupo C y dentro de 15 días se definirá las suerte de los cuatro, cuando Atlético visite a Libertad y Peñarol reciba a The Strongest.





El partido que todos esperaban y fueron a ver al estadio Monumental comenzó luego del entretiempo, ya que los primeros 45 minutos fueron aburridos porque el local no se animó a arriesgar más de la cuenta y los uruguayos miraban con buenos ojos el empate.





Cuando la imagen de Peñarol comenzaba a crecer en el campo de juego, llegó el tanto de Díaz, que mostró su oficio de goleador para definir desde el borde del área chica.





El gol le sacó definitivamente las ataduras al encuentro porque Peñarol sintió la necesidad de salir a buscar el empate y el local encontró espacios para buscar el contragolpe.





Nada cambió el destino del encuentro y los tucumanos festejaron una victoria clave, aunque lamentaron la lesión que sufrió su arquero Augusto Batalla.

-Síntesis-

Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Cristian Villagra, Rafael García, Jonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Nery Leyes y Gervasio Núñez; Luis Rodríguez y Cristian Díaz. DT: Ricardo Zielinski.





Peñarol de Montevideo: Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias y Rodrigo Rojo; Mathías Corujo, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez y Agustín Cannobio; Maximiliano Rodríguez y Gabriel Fernández. DT: Leonardo Ramos.





Gol en el segundo tiempo: 12m Díaz (AT).





Cambios: en el primer tiempo: 41m Franco Martínez por Corujo (P). En el segundo tiempo, 10m Alejandro Sánchez por Batalla (AT), Cristian Palacios por Cannobio (P), 37m Favio Álvarez por Núñez (AT), 45m Gonzalo Freitas por Díaz (AT).





Amonestados: Villagra, Risso Patrón, Díaz, Cabral (AT); Rojo (P)





Arbitro: Sandro Ricci, de Brasil.





Cancha: "Monumental José Fierro", de Atlético Tucumán.