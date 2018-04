"Aún mantenemos la fe"

Es pieza fundamental para Unión. Cómo será que, cada vez que no lo tuvo entre sus titulares no pudo ganar. Este domingo no fue la excepción, ya que tampoco pudo hacerlo ante Atlético Tucumán. Se hace referencia a Lucas Gamba , quien ingresó en el complemento por estar con lo justo físicamente. Arrastra una fuerte contractura en el sóleo de la pierna derecho y por eso se lo preservó hasta que Leo Madelón lo necesitó.