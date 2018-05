¡Ay Patón! Guzmán se equivocó y no lo perdonaron

El arquero argentino Nahuel Guzm谩n reconoci贸 su error en la eliminaci贸n de su equipo, Tigres, en los cuartos de final del torneo mexicano.

El "Pat贸n", integrante del seleccionado argentino, tuvo una floja respuesta en el segundo gol de Santos Laguna convertido por el caboverdiano Djaniny, que determin贸 el 2-0 que dej贸 afuera de la semifinal al 煤ltimo campe贸n del torneo.

"No s茅 si hubo un desv铆o. Hay que saber hacerse responsable de los errores y las decisiones que tomamos adentro de la cancha", expres贸 Guzm谩n luego del partido disputado en Torre贸n, seg煤n inform贸 el diario Milenio.

"Ahora los periodistas van a tener d铆a y noche para remarcar mi error pero quiero que entiendan que no es la muerte de nadie ni una enfermedad. Es un error en un partido y ninguno de los 22 jugadores que salen a la cancha quieren equivocarse ni cometer errores a prop贸sito", ampli贸 el ex Newell's Old Boys.

Por otro lado, el "Pat贸n" fue consultado por las duras declaraciones del entrenador Ricardo "Tuca" Ferretti, quien acus贸 a sus jugadores de jugar "sin coraz贸n" y tild贸 a su equipo de "aburguesado".

"Son sensaciones y esa fue la del entrenador. Estamos desilusionados", puntualiz贸 Guzm谩n.

