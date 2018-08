Ayelén García fue convocada para la selección mayor argentina de handball

La sanrafaelina Ayelén García fue convocada para la selección adulta argentina femenina de handball.

La actual jugadora de River integra el grupo de 21 jugadoras que trabajan a las órdenes del flamante director técnico Eduardo Gallardo.

"Quiero potenciar a las chicas y poder meternos en un plano internacional importante, tanto en Mundiales como en clasificaciones olímpicas. El desafío es bastante grande y es a un largo plazo", señaló el entrenador.

Pocas horas pasaron de la designación oficial del popular Daddy ya realizó la primera citación.

El motivo es la probable realización de un clasificatorio al Mundial de Japón 2019 por lo tanto el equipo nacional comenzó los trabajos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo ubicado en Capital Federal, en principio, con la presencia de las convocadas que juegan en el país.

La nómina completa

Leila Niño – CIDECO (FeMeBal)

Nadia Bordón – Lanús (FeMeBal)

Sol Soriano – CDFG Mitre (FeMeBal)

Camila Dominici – Barrio Parque (Córdoba)

Luciana Codesal – Ferro C. Oeste (FeMeBal)

Luciana Salvadó – Ferro C. Oeste (FeMeBal)

Lucía Dalle Crode – Estudiantes LP (FeMeBal)

Florencia Ponce de León – Ferro C. Oeste (FeMeBal)

Camila Pedernera – River Plate (FeMeBal)

Mayra González – CID Moreno (FeMeBal)

Victoria Crivelli – Ferro C. Oeste (FeMeBal)

Micaela Casasola – Vélez Sarsfield (FeMeBal)

Macarena Sans – Mendoza de Regatas (Mendoza)

Lila Lacazette – Argentinos Juniors (FeMeBal)

Camila Pippo – CDFG Mitre (FeMeBal)

Jésica Romero – Ferro C. Oeste (FeMeBal)

Malena Cavo – NM Dorrego (FeMeBal)

Xoana Iacoi – CIDECO (FeMeBal)

Gisele Menéndez – CDFG Mitre (FeMeBal)

Ayelén García – River Plate (FeMeBal)

Antonela Mena – CID Moreno (FeMeBal)

María de los Ángeles De Uriarte – Argentinos Juniors (FeMeBal)

Catalina Burgos – Ferro C. Oeste (FeMeBal)

Carla Martínez – NS Luján (FeMeBal)

Valentina Cisneros – CID Moreno (FeMeBal)

Joana Bolling – Aula Cultural Valladolid (España)

Camila Bonazzola – Bm. La Calzada (España)

Manuela Pizzo – Rocasa Gran Canaria (España)

Macarena Gandulfo – Rincón Fertilidad Málaga (España)

Elke Karsten – Bera Bera (España)

Luciana Mendoza – Truchtersheim Handball (Francia)

Rosario Urban – Atlético Guardés (España)

Marisol Carratú – Noisy Le Grand / Gagny (Francia)

Rocío Campigli – Rincón Fertilidad Málaga (España)

Giuliana Gavilán – Bm. La Calzada (España)

Carolina Bono – SAG Ballester (FeMeBal)