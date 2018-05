Banega se hizo cargo de un penal polémico y sentenció la victoria del Sevilla

El volante argentino Ever Banega marcó el gol del triunfo de su equipo, Sevilla, sobre Real Sociedad por 1-0 como local, en el inicio de la 36ta. fecha de la Liga de España.

El mediocampista del seleccionado argentino metió el tanto, de penal (polémico), a los 2 minutos del segundo tiempo.



Además de Banega, Sevilla tuvo en el once inicial al defensor Gabriel Mercado (ex River Plate) y el ingreso del ex Estudiantes de La Plata Joaquín Correa a los 23 minutos del complemento.



Por otro lado, el arquero Gerónimo Rulli (ex Estudiantes) ocupó un lugar en el banco de suplente de Real Sociedad, al tiempo que el central Nicolás Pareja (ex Argentinos) hizo lo propio en Sevilla.



Con esta victoria, Sevilla suma 51 puntos y continúa en la lucha para clasificarse a la próxima Liga de Europa, mientras que Real Sociedad tiene 46 unidades.



La fecha seguirá el sábado con los enfrentamientos entre, Girona-Eibar; Athletic Bilbao-Betis; Celta de Vigo-La Coruña; Villarreal-Valencia.



Domingo: Málaga-Alavés; Atlético Madrid-Espanyol; Las Palmas-Getafe; Barcelona-Real Madrid.