Banega y Mercado, titulares en el Sevilla que igualó frente al Villarreal

Embed

Ever Banega y Gabriel Mercado, integrantes del seleccionado de fútbol de la Argentina que en dos meses jugará el Mundial de Rusia, fueron titulares este sábado en el Sevilla, que igualó como local con el Villarreal 2 a 2 en un partido válido por la fecha 32 de la Liga de España que lidera cómodo el Barcelona.Sevilla, que fue local en su estadio Sánchez Pizjuán y tuvo como titular a otro argentino, Franco Vázquez, ex Belgrano de Córdoba, anotó sus goles a través de Nolito y el francés Steven N'Zonzi, mientras que el Villarreal marcó por intermedio de Raba y el colombiano Carlos Bacca.Banega, es Boca y Newell's Old Boys, y Mercado, ex Racing Club, Estudiantes de La Plata y River Plate, tienen sus lugares casi asegurados en la lista de 23 jugadores que dará a conocer el santafecino Jorge Sampaoli.El Sevilla está séptimo en la Liga y el Villarreal sexto.