Barco tiene nuevo rumbo

Luego de varios días de incertidumbre, finalmente se resolvió la novela que envolvía el pase del mediocampista Ezequiel Barco, y el joven de 18 años fue vendido por Independiente al fútbol de Estados Unidos en 15 millones de dólares.Según confirmaron allegados al joven jugador, el Atlanta United de la Mejor Soccer League (MLS), se hizo con sus servicios y el habilidoso jugador nacido en el club de Avellaneda, emigrará en los próximos días a su nuevo destino.A Independiente, por la venta, le quedarán 15 millones de dólares netos en sus arcas, pero también la transferencia contempla una plusvalía del 30 por ciento en una futura venta que tendrá vigencia hasta 2019.Sin embargo, si Barco es vendido por el club estadounidense luego de esa fecha, a Independiente le correspondería solo un 10 por ciento del dinero de la transferencia.El Atlanta United es dirigido por el ex entrenador de la Selección Argentina Gerardo Martino.Luego de la consagración en la Copa Sudamericana 2017, donde marcó el gol del empate -de penal- ante Flamengo para el 1-1 en el mítico estadio Maracaná, Barco ya estaba casi con un pie afuera, debido al interés que había del conjunto estadounidense.Sin embargo, los directivos del "rojo" intentaron retenerlo con un precio de venta de 8 millones, pero pronto se dieron cuenta que ese dinero era "escaso" para lo que había conseguido Barco en tan poco tiempo y la proyección que tenía su juego.Es así que ante el interés del Atlanta United, y la insistencia del jugador por emigrar para conseguir un dinero que le permita asegurarse su bienestar en el futuro, las tramitaciones continuaron, pero con un valor de compra mayor en el horizonte.La "presión" que ejerció el jugador, junto a su representante, para que se agilicen las negociaciones lo puso en una situación algo incómoda, ya que no se presentó a la pretemporada que el equipo realiza en el Predio de la AFA en Ezeiza, pese a la intimación de la dirigencia.El entrenador Ariel Holan trabajó desde el inicio de la pretemporada pensando en que Barco no sería parte del plantel 2018, y por ese motivo el equipo de Avellaneda está en la búsqueda de un refuerzo.Una de las alternativas había sido el volante de Belgrano de Córdoba, Matías Suárez, cuya cláusula es de 1.500.000 de dólares, pero el propio DT del "pirata", Pablo Lavallén desestimó cualquier tipo de transferencia.Por ese motivo, el nombre apuntado también es el uruguayo Alejandro Silva, delantero de Lanús, quien es un jugador que a Holan le interesa y mucho, por lo que en las próximas horas podría haber novedades.El entrenador de Independiente había comprendido la situación de Barco, y agregó que "si le sirve al club y a él yo no tengo nada que hacer. Podría ser egoísta y pedir que Barco se quede"."​Son cifras muy altas y convenientes para la institución como lo fue la venta de Rigoni. El club debe seguir consolidándose económica y financieramente porque el desafío es seguir siendo competitivos. No podemos descuidar el campeonato y también tenemos la Recopa", había dicho días atrás cuando el rumor de la venta de Barco cobraba fuerza.