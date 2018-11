Barrios dijo lo que todos los hinchas de Boca esperaban

Los mediocampistas Nahitan Nandez y Wilmar Barrios se mostraron confiados que Boca obtendrá un triunfo en cancha de River que le permitirá quedarse con la Copa Libertadores , en el partido revancha de este sábado.









Por su parte, el colombiano apoyó ese pensamiento: "Me imagino quedando campeón, es un anhelo y objetivo que tengo. Pienso en lo que han hecho los colombianos que tuvieron la gloria en Boca y son recordados y eso me entusiasma y me motiva para conseguir la hazaña".





En conferencia de prensa, el uruguayo afirmó: "Si digo que no tengo ansiedad, miento. Lo disfruto con la familia, son cosas únicas. Estamos convencidos de que vamos a quedar en la historia. Estamos metidos en quedarnos con el partido".