Batistuta presentó su película y eligió entre Messi y Cristiano

Gabriel Batistuta presentó su película El Número 9 y dejó interesantes análisis sobre algunos jugadores actuales, el presente de la Selección y sobre Maradona.

Higuaín o Icardi

"Para Argentina es una batalla entre Icardi y Higuaín. Mauro tiene más posibilidades porque es joven. Me gusta mucho, no lo ves mucho en el partido, pero siempre anota. Los fanáticos del Inter deben estar felices de tenerlo en su equipo".

Messi o Cristiano

"Otra batalla en una escala más global es Lionel Messi de Barcelona y Cristiano Ronaldo de la Juventus ... ¡Si pudiera, tendría ambas! Si tengo que elegir, elijo a Messi. ¡Solo porque es argentino!".

Y agregó: "En serio, Cristiano es muy fuerte pero son diferentes. Messi está más involucrado en el juego. Es difícil compararlos. Ronaldo tiene una personalidad y mentalidad diferente, la gente como él nunca se detendrá. Querrá anotar todo el tiempo que pueda".

Embed

Maradona

"Lo siento, no pude jugar mucho con él. No sé si llegué demasiado tarde o él vino demasiado pronto, pero aprecio los juegos que jugué con él. Tuvimos experiencias hermosas y negativas, como la Copa Mundial de 1994. Para nosotros los argentinos Diego es el fútbol. No siempre estoy de acuerdo con sus opiniones, pero lo aprecio como jugador y como persona porque sé de dónde viene".