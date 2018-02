Bebelo pica en punta en Boca para jugar el domingo ante Banfield

El entrenador Guillermo Barros Schelotto afirmó este viernes que el mediocampista Emanuel Bebelo Reynoso "tiene muchas chances de jugar" el próximo domingo en el equipo titular de Boca que visitará a Banfield."Bebelo tiene muchas chances de jugar teniendo en cuenta que (Pablo) Pérez no está. Probamos jugar con tres mediocampistas y él tiene esa posición muy clara", reveló el técnico del equipo de La Ribera.En una conferencia de prensa que brindó luego del ensayo matutino, Barros Schelotto indicó: "La atmósfera de un partido de Copa es distinto a cualquier otro partido, mas en La Bombonera, así que obvio que motiva jugar la Libertadores, pero debemos ser prudentes y no dejar de lado el campeonato local o la copa"."Tenemos que afrontar cada partido con lo mejor que tengamos en lo físico y en lo futbolístico. No debemos descuidar ningún campeonato que juguemos", comentó, tras lo cual dijo: "El equipo ha ido mejorando y ha elevado el nivel por eso tiene jugadores en las diferentes selecciones"."Es un trabajo que se realiza en silencio y despacio, pero es un trabajo continuo y, si bien es bueno el reconocimiento, también es bueno saber que es un trabajo permanente", expresó el entrenador.Al hablar del rival del próximo domingo a las 21.30, Barros Schelotto manifestó: "Cambia un poco que Banfield ponga un equipo alternativo, pero ellos tienen las ganas y la motivación de jugar frente a Boca. Lo sé porque me tocó estar del otro lado con Lanús"."Lo mas importante es el concepto que tenemos como equipo, de ir a buscar el partido y tener actitud con o sin pelota. Nosotros tenemos que ser Boca y tratar de minimizar lo que pueda ofrecer Banfield", declaró.