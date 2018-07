Beccacece negó haberse peleado con Sampaoli

"Lo que tenía que decirle a Sampaoli se lo dije en la cara", aseguró el flamante DT de Defensa y Justicia, y añadió: "Nunca tuve una discusión con Jorge, ni me agarré a trompadas, adelante de un periodista o de un jugador."

"Hoy decidí poner fin a ese vínculo (con Sampaoli) porque considero que no quiero volver a cortar la posibilidad de estar como conductor de un equipo. Me siento muy a gusto con ser entrenador y con la gente que me acompaña", reveló.

En una conferencia de prensa que dio este mediodía junto a quienes serán sus ayudantes, Nicolás Diez y Martín Bressan, Beccacece manifestó acerca de su paso por la Selección y una supuesta pelea con el técnico: "Lo que tenía que decirle a Sampaoli se lo dije a él".

>> Leer más: Sampaoli seguirá al frente de la selección

Además dijo: "Tuve un vínculo muy cercano y directo con los 23 jugadores que estuvieron en el proceso y aprovecho para darles las gracias. Ha sido una experiencia positiva desde lo personal".

"Fue muy beneficioso el proceso en la Selección por lo que se aprendió. Valoro y agradezco el llamado de Jorge en su momento, pero hoy estoy abocado a este desafío y estoy muy feliz de estar acá".

Beccacece tendrá su segundo ciclo en el club de Florencio Varela donde estuvo en la temporada 2016/17, dirigió al equipo en 26 partidos, consiguiendo 17 victorias, seis derrotas y tres empates entre el torneo local, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

En esta oportunidad Nicolás Diez será su ayudante de campo mientras que Martín Bressan el preparador físico al igual que Leandro Bugliani. En tanto, Juan Carlos Gambandé será el entrenador de arqueros y Ezequiel Scaziga el analista de vídeo.

"Estábamos en un momento increíble en Defensa cuando me llamó Jorge para la selección y por la amistad con él le explique al presidente que quería asumir el compromiso. Encontré del lado de la dirigencia una respuesta automática de asumir el compromiso de la Selección", expresó.

Asimismo añadió: "Ante ese gesto de grandeza acordamos con la dirigencia que cuando finalizaba ese proyecto con la Selección la prioridad la iba a tener Defensa porque acá pude desarrollarme como entrenador, aprender y recibir el cariño de una gente increíble".

Finalmente Beccacece habló de su relación con Lionel Messi: "Fue algo maravilloso compartir el día a día con Leo por lo que representa a nivel futbolístico y por lo que es como persona. Me llevo una relación muy linda con él".