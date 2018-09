Benedetto le da esperanzas a los xeneizes

"Estoy casi seguro que no es un desgarro", indicó el futbolista de Boca tras realizarse una resonancia magnética mientras que además comentó: "Apunto a estar bien para el jueves. La molestia está y los doctores van a decir cómo seguimos".



Benedetto debió ser reemplazado por Carlos Tevez a los 12 minutos del primer tiempo del partido entre Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata por la Copa que se jugó el pasado jueves en Córdoba.

"No me dijeron qué es lo que tengo. Voy al club a mostrarle la resonancia a los doctores y ahí se va a saber", reveló, tras lo cual dijo: "El estudio lo hicimos para saber bien qué es lo que tengo, si es una lesión grave o no".





Además el futbolista de Boca manifestó sus ganas de jugar: "En estos momentos es cuando uno más quiere estar, así que, ojalá que no sea nada grave".

El delantero Darío Benedetto señaló hoy que está "casi seguro" de que no sufrió un desgarro aunque aclaró que deber aguardar que los médicos de Boca ven los estudios y dijo que apunta a "estar bien" para le partido ante Cruzeiro el próximo jueves en Brasil.