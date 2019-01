Bielsa sorprendió otra vez y admitió haber espiado a todos sus rivales

Marcelo Bielsa volvió el centro de la escena. El Loco convocó a una conferencia de prensa en la que todos pensaban que iba a renunciar a su cargo de DT del Leeds tras haber sido acusado de espionaje pero no solo no renunció sino que dijo: "Soy el único responsable de lo que sucedió" y luego soprendió a todos al admitir que espió a "todos los rivales" durante las 27 fechas que han transcurrido del certamen.

"Lo que hice no es ilegal. Podemos discutir si está bien o no. Sé que no todo lo que es legal es correcto. Hay muchas cosas que son legales y no están bien. Tanto como que hay cosas que están mal y no se hacen con mala intención", dijo el entrenador.

"No tuve malas intenciones y no intenté sacar ventaja deportiva. El propio Lampard lo dijo. Él entiende que violé el espíritu del fair play y yo tengo que adaptarme a las reglas del fútbol inglés, respetar los procedimientos y las sanciones por los errores", agregó el rosarino tras ponerse a disposición de la Liga y de la Federación inglesa.

"¿Por qué buscamos tanta información si eso no define necesariamente el camino de la competencia? Por la culpa que nos da no trabajar suficiente. Calmamos esa ansiedad. Pensamos que consiguiendo información vamos a sentirnos más cerca de la chance de ganar. En mi caso, es porque soy lo suficientemente estúpido para permitir este tipo de comportamiento. Y porque no era ilegal. No necesito ver la sesión de entrenamientos para preparar el partido ante el rival ". Marcelo Bielsa

Entre planillas y presentaciones Bielsa expresó: "De cada oponente vimos todos los partidos de la temporada 2017/2018. Observamos los 51 partidos de Derby County. El análisis nos llevó 4 horas por cada juego. Lo hicimos porque pensamos que ese es el comportamiento profesional. No es muy útil, no te pone en mejores condiciones de ganar. Pero nuestra manera de respetar el fútbol es haciendo el esfuerzo de conocer jugadores y equipos".

Para terminar, contó una anécdota con el Barcelona de Guardiola: "Cuando estaba en Bilbao, jugamos una final contra Barcelona, que nos ganó 3-0. Después del partido, le mandé nuestro análisis a Guardiola, expresándole mi admiración. Me dijo: 'Sabés más de Barcelona que yo'. Pero no nos sirvió, porque nos hicieron tres goles y perdimos. Hago todo esto para sentirme bien, pero esta información no te habilita a ganar los partidos. La mitad de los goles que nos hacen son de pelota parada. Si el espionaje nos hubiera servido no sería así".