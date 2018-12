Boca irá hasta las últimas consecuencias

A cuatro días de la finalísima en Madrid entre River Boca , Daniel Angelici, presidente del cuadro de La Ribera, declaró que, si el Tribunal de la CONMEBOL rechaza la apelación, Boca recurrirá al TAS. Sus declaraciones fueron a radio Continental.

"Estamos esperando que nos respondan. Nos dijeron que seguramente sea mañana (por el jueves). Si no es favorable, agotaremos todos los recursos. La relación estaba muy tensa como para ir junto a D'Onofrio a plantearle a Domínguez el rechazo de viajar a Madrid".





"Conmebol tomó una decisión unilateral sin consultar a las partes. Se insistió para que jugáramos. Si ese sábado llegábamos al estadio y a las 16.30 se suspendía y quedábamos en juntarnos lunes o martes, seguramente se hubiera realizado en la cancha de River. No hay que olvidar que Boca fue agredido y no estaba para disputar el partido ese día ni el domingo. Los dirigentes tenemos que trabajar con los hinchas, porque los argentinos no podemos privarnos de este espectáculo".