"Boca tiene un miedo infernal"

Tanto River como Boca tienen duros escollos por delante como Gremio y Palmeiras en las semifinales de la Copa Libertadores. Y es imposible para todos los amantes del fútbol no imaginarse una histórica final superclásica.

Una gloria del Millonario como Oscar Pinino Más no solo lo piensa sino que lo desea y se tiene mucha fe: "Quiero jugar con Boca, no tengo dudas que le ganamos porque tenemos más equipo. Siempre me gustó jugar con Boca. Ellos tienen un miedo terrible. Si ya están diciendo que si gana River, nos cargan porque nos fuimos a la B es porque tienen un cagazo infernal", declaró sin pelos en la lengua en los micrófonos de Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad .

"River la tiene más difícil pero sabe jugar estos partidos. Si Pity Martínez y Quintero están enchufados, le ganamos 2-0 a Gremio", se animó a vaticinar el resultado de este martes en el Monumental por el partido de ida.

