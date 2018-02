Bomba en el hockey local: seis jugadoras de Colegio pasaron a Maristas

El hockey sobre césped sanrafaelino ya tuvo varios movimientos la mayoría protagonizados por entrenadores. Sin embargo esta semana una noticia sacudió y de gran manera el ambiente.

Es que seis jugadoras que hasta el año pasado jugaron en la primera división femenina de Del Carmen Tenis Club decidieron irse de la institución y se sumaron a Maristas.

Ellas son: Antonella Cristofanelli, Gabriela Juárez, Victoria López, Laura Maggioni, Carla Romani y Camila Yacante.

En cuanto a los motivos de tamaña decisión, Antonella Cristofanelli expresó: "Lo principal fue que no coincido con muchas cosas que pasaba en el club y por cuestiones de no compartir criterios, valores y objetivos decidí irme. En principio, la idea no era jugar, hasta que fui hablando con mi familia y pensando, me quedan todavía años de hockey. Tampoco la decisión era no jugar por estar en discordia con el club en el que jugué". A lo que agregó sobre su salida: "Cuando volvimos nos encontramos también que nos cambiaron el técnico".

Maristas ya comenzó con los trabajos de pretemporada, bajo las órdenes de Walter Conna, quien viene de disputar distintos test match con el seleccionado argentino "Las Leonas".

Esta temporada el equipo verdiblanco afrontará el certamen local, el torneo "Apertura" mendocino y la Liga Regional, tres eventos donde seguramente será gran protagonista.





