"Borges y Cortázar son los Maradona y Messi de las letras"

Matías Soria

soria.matias@diariouno.net.ar

El escritor y periodista bonaerense Hernán Casciari (Mercedes, 16 de marzo de 1971), reconocido por sus obras de teatro, sus columnas gráficas y radiales, y sus cuentos futboleros, se presentó el último miércoles ante cientos de entusiastas seguidores que lo ovacionaron de pie al término de su show en un Teatro Plaza repleto, en el evento que abrió la V Edición de la Semana de las Letras de Godoy Cruz.

Con su característica prosa hilarante, desfachatada y barrial, Casciari leyó a la audiencia algunos de más populares relatos, como "Messi es un perro", "No me importa el fútbol" y "10,6 segundos". Y sus textos, cargados de humor, melancolía y sensibilidad, despertaron la emoción y las carcajadas de los asistentes.

casciari1.jpg Horacio Altamirano/UNO

Tras casi dos horas de firmar ejemplares de sus libros a sus fieles lectores, el creador de la revista Orsai alcanzó a responder algunas preguntas, con una réplica de la Copa del Mundo a su lado.

–El público mendocino te ovacionó como si fueses un futbolista...

–Desde que regresé de España para volver a vivir en Buenos Aires, la provincia de Mendoza es la que más he visitado en los últimos meses. Y me he encontrado con un público fervoroso, muy compinche y atento. Todo lo contrario a lo que me advirtieron algunos productores, que me hablaron de un público frío. La verdad es que estoy muy agradecido por la atención y el cariño de los mendocinos. Y por los increíbles paisajes de esta bella tierra que pude conocer.

–¿Por qué razón generalmente los intelectuales suelen andar a contramano del fútbol?

–No conozco a nadie, pero nadie que se defina como intelectual. No tengo nada que ver con esa gente. Muchos de mis amigos son drogadictos. No comulgo con eso de la "academia". El hecho de ser escritor no significa ser un intelectual, ni siquiera inteligente. Ser escritor, en mi caso, es una casualidad.

–Entre tus seguidores se cuentan a muchos adolescentes y jóvenes, ¿los cuentos de fútbol pueden servir de herramienta y puerta de entrada a la literatura?

–No sé si la palabra es "literatura", porque eso es lo que hace escapar al chico de la lectura. El pibe si quiere leer, que lo haga para divertirse con las historias, debería ser una actividad lúdica, un hobby, y no una presión. Es como ver una película en Netflix o escuchar música. Si quiere escribir, que lo haga, y sino quiere hacerlo, está bien. Lo único importante es que sea divertido.

casciari2.jpg Horacio Altamirano/UNO

–¿Qué influencias literarias te marcaron como lector?

–Borges y Cortázar son los Maradona y Messi de las letras. Los dos escritores, en tiempos distintos y por razones distintas, fueron los que más me gustaron y sorprendieron. Y a nivel internacional, Edgar Allan Poe fue el primero que, de pibe, me hizo cagar de susto, y me dije: esto está buenísimo.

–¿Cómo lo ves a Messi y a la Argentina en el Mundial de Rusia?

–Espero que podamos resetear las últimas decepciones y juguemos los 7 partidos del Mundial. Después de 32 largos años, el pueblo necesita vivir una gran alegría. Y Leo se merece ser campeón mundial con Argentina, para coronar una carrera brillante, casi perfecta. Somos afortunados de que Maradona y Messi, quizás los dos más grandes futbolistas de la historia mundial, sean argentinos. Y agradezco a la vida que pude ver a los genios.

Entre los relatos más conocidos del multifacético autor se destaca "Messi es un perro", que se transcribe a continuación.