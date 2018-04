Bryan Habana confesó que lo "obligaron" a retirarse del rugby

Embed

El rugbier sudafricano Bryan Habana, quien el martes pasado anunció que se retiraba por no recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda. sorprendió este jueves al asegurar que en realidad lo "obligaron" a dejar la actividad.El wing de Toulon, de 34 años y campeón mundial con los Springbooks en 2007, dijo: "El entrenador Fabien Galthie no estuvo de acuerdo con la evidencia médica que habría allanado el camino para su regreso".Habana comentó al sitio especializado: "Volví a entrenar hace cinco meses y los equipos médicos me dijeron que estaba en forma. No jugar no es mi elección, trabajé muy duro durante nueve meses para volver y no me dieron la oportunidad de jugar".Habana, que ganó el título Top 14 y dos Liga de campeones desde que se unió a Toulon en la temporada 2013/14, comentó estar "decepcionado" por no retirarse en su mejor nivel."El inglés Jonny Wilkinson se retiró después de ganar la Copa de Europa con Toulon, el ex capitán de los All Blacks Richie McCaw renunció después de convertirse en campeón del mundo y yo no pude hacerlo", enfatizó el sudafricano con pesar.Habana es junto al inolvidable Jonah Lomu, de los All Black, el jugador que más tries sumó en Mundiales: jugó tres y marcó 15.El wing, de 1,79 metros y 94 kilogramos, debutó con los Springbooks ante Inglaterra en Twickenham en 2004 y marcó un try. Además fue elegido el mejor jugador de 2007 por World Rugby y de Sudáfrica en 2005, 2007 y 2012.En aquel mundial de 2007, ganado por Sudáfrica, los Springbooks vencieron al seleccionado argentino, Los Pumas, por 37 a 13 en la semifinal jugada en París, con dos tries de Habana, que sumó ocho en ese certamen.