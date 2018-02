Buen inicio de temporada para los tenistas sanrafaelinos

En las canchas del Andino Tenis Club, en la capital mendocina, se disputó el 1° Abierto, evento que otorgó puntos para el ranking de la Asociación Argentina de Tenis.

Del primer certamen de la temporada participaron los mejores jugadores de la región entre ellos un nutrido grupo de sanrafaelinos.

En la categoría -12, Brahin Sama Muñoz perdió con Santiago Villarrolla 1/6 3/6. Mientras que en la Copa de Plata venció a Gonzalo Sánchez 6/4 6/3 y a Renato Elizalde 3/6 7/6 10/8 ganando esa mini competencia.

En la categoría 14 años, Lisandro Granizo le ganó a Bautista Frigerio 6/0 6/1 pero en segunda ronda perdió con su coteráneo Iannis Miletich 2/6 3/6. En dobles, Iannis y Lisandro alcanzaron las semifinales.

En la categoría 16 años Juan Martín Accossatto le ganó a Juan Pennacchio 6/0 6/2, Matías Sánchez 6/3 6/1, Agustín Vecino 6/0 6/2 pero en la final perdió con Martín Reyes 2/6 1/6.

En dobles Juan Martín junto a Agustín Leiva alcanzaron las semi finales del torneo.

Vale señalar que el segundo torneo de la temporada sse disputará en las instalaciones del San Rafael Tenis Club.

Cambios

El área de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis presentó el nuevo reglamento de Menores para 2018. Se trata del resultado de un trabajo que, si bien encabezó el área que dirige Daniel Orsanic y la Comisión de Menores de la AAT, involucró a los entrenadores de los jugadores de los Grado 1 y a las federaciones del interior, que se reunieron en reiteradas oportunidades desde el comienzo del 2017.

El nuevo reglamento pretende reducir costos y distancias para los jugadores, y potenciar el sentido de pertenencia a su región.

Por lo tanto a partir de ahora existen entonces cuatro niveles de competencias para cada categoría: nacionales (ex G1), regionales (ex G2), abiertos (ex G3) y promocionales (ex G4).