Buffarini, ¿a River o a Boca?

Julio Buffarini es la figurita difícil del mercado de pases. El volante del San Pablo dejaría el club brasileño y una de las posibilidades es que retorne al fútbol argentino.

Buffarini está en carpeta tanto de River como de Boca y el cordobés se ilusiona con jugar en otro grande de Argentina. "Trato de estar al margen de las negociaciones. Para mí es un orgullo que se hable de esos equipos y todos sabemos la magnitud que tienen pero tengo que esperar, aún tengo contrato en San Pablo", aseguró en diálogo con TyC Sports.

Su situación en San Pablo no es la mejor para él, en los últimos meses no tuvo las chances que quería y ve probable una salida: "Creo que San Pablo va a escuchar ofertas. No tuve muchos minutos como pretendía y me lo merecía, no compartí la decisión del DT pero la respeto".

Al interés de River y Boca se suma una oferta del fútbol mexicano. "A qué jugador no le tienta poder jugar en un grande de Argentina, con el prestigio que tiene la Liga argentina. Preferencia no tengo por ninguno de los dos, todos sabemos lo que son Boca y River. Y de México no sé de qué club se trata porque mi representante no me lo dice porque soy muy ansioso", agregó el futbolista.

Al oír sobre su posible retorno al país, los hinchas del Ciclón lo pidieron como refuerzo pero Buffarini dejó bien en claro que hoy no está en estudio: "A San Lorenzo estoy siempre agradecido pero hace seis meses me ofrecieron un contrato solo por seis meses y no me favorecía".