Cardona, de Boca, investigado por la FIFA

FIFA abrió una investigación a Edwin Cardona por su gesto racista en un amistoso ante Corea del Sur y el jugador de Boca podría perderse el inicio del Mundial si es que recibe más de dos fechas de sanción.

El inconveniente se remite al 10 de noviembre, cuando el volante antioqueño discutió con Sung Yeung Ki y se burló de los rasgos asiáticos del rival. Horas más tarde, el propio Cardona pidió perdón por el exabrupto.

cardona.JPG

cardona1.JPG

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana, habló con As y se mostró optimista: "Tiene una investigación. Ya respondimos y esperamos una respuesta absolutamente benigna sobre ese particular, pero no sé cuándo será".

Lo concreto es que quedan apenas dos partidos (la fecha FIFA de marzo) antes el inicio del Mundial, lo que podría complicar o al menos limitar la presencia de Cardona en Rusia.





cardona2.JPG

Fuente: TyC Sports.