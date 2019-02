Cargó fuerte contra Coudet: "Es un mala leche, muy cobarde e irresponsable"

Roberto Sagra, presidente de San Martín de Tucumán, catalogó de "mala leche, muy cobarde e irresponsable" al técnico de Racing Club, Eduardo Coudet, quien puso en duda el desempeño de los futbolistas del conjunto tucumano en la caída por 2-1 ante Defensa y Justicia, escolta de la "Academia", por la jornada 17 de la Superliga.

"Es un tipo mala leche, muy cobarde e irresponsable. No puedo justificar de ninguna manera lo que dijo. Si tiene algo que denunciar que presente las pruebas", declaró el responsable del 'Santo'.

"Los que tienen que respetar a Defensa son los rivales. A nosotros San Martín no nos hubiera achicado en mitad de cancha en el último minuto", había declarado Coudet tras el triunfo por 3-1 del domingo ante Huracán en referencia al gol en el minuto final del partido con el que el 'Halcón' de Varela se impuso por 2-1 ante San Martín.

"Me sorprendieron para mal las declaraciones de Coudet haciendo alusión a nuestro cuerpo técnico y jugadores. Contra Racing pudimos darlo vuelta por mérito y suerte. Ahora dice que le regalamos el partido a Defensa y Justicia, me sorprende de un ex jugador", reforzó Sagra sobre los dichos del 'Chacho'.

"A Coudet le interesa sólo él, tiene mucha falta de respeto. Estábamos ganando el partido, tuvimos esa situación desgraciada y nos tocó perder. No sé qué piensa", continuó el máximo directivo de la institución tucumana.

Por último, Sagra no descartó presentar un descargo en la Asociación del Fútbol Argentino para que sancionen al entrenador de la 'Academia'.

"Voy a ver si presento algo para que lo sancione en AFA. La falta de respeto es total de Coudet, quien es un cobarde y un mala leche", concluyó Roberto Sagra.