El ídolo de Boca Carlos Tevez sorprendió al reconocer que en alguna ocasión se reunió con los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la Casa Rosada, pero aclaró que él no entiende "nada de política".

"Néstor me quiso llevar a Racing, es un club que no me cae mal y le dije que si no jugaría en Boca lo haría en Racing", sostuvo el Apache a Radio Mitre.