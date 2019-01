Cavigliasso, otro argentino en la historia del Dakar

Nicolás Cavigliasso inscribió su nombre en la selecta lista de ganadores del Rally Dakar al coronarse en la prueba de cuatriciclos de la edición 2019 que culminó este jueves en Lima.

El cordobés, piloto de Yamaha, se convirtió en el tercer argentino en ganar la competencia más extrema del mundo después de los hermanos Marcos (2010, 2013 y 2016) y Alejandro (2011 y 2012) Patronelli.

Cavigliasso, segundo en 2018, respondió a su condición de favorito, ganó 9 de las 10 etapas y marcó una clara diferencia sobre su principal escolta, Jeremías González (Yamaha).

"Estoy contento por lo que dejé en este Dakar... Me sentí cómodo durante toda la competencia. Quise hacer una carrera inteligente y sin errores; hacer un ritmo bueno y mantenerlo. Eso me ayudó a hacer la diferencia. Hice mucho esfuerzo antes de venir y eso valió la pena... Realmente, no lo puedo creer", expresó el ganador de 28 años.

El podio de la categoría, totalmente argentino, se completó con Gustavo Gallego (Yamaha) y Manuel Andujar (Yamaha) fue quinto detrás del francés Alxandre Giroud.