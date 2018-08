Ricardo Centurión fue uno de los más criticados luego de la derrota de Racing y muchos mensajes los recibió en un viejo celular, situación que disparó una dura respuesta del futbolista en su cuenta oficial de Instagram.

"No tengo más ese número de celular, así que a los pelotudos que no tienen vida, no se gasten porque caducó. Quieren dar lecciones de vida y cátedra de fútbol, ¿por qué no se ocupan de su vida? No me van a ver caer nunca, ésa es su bronca. Saludos", escribió un enojado Ricky Centurión.





centurion.jpg