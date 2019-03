Centurión rompió el silencio: "El Chacho no se merecía que lo empuje"

Ricardo Centurión, apartado del plantel de Racing, rompió el silencio y contó su versión de lo sucedido con Eduardo Coudet en el partido ante River.

"Después de perder con River todo era silencio y dolor. No tomé dimensión de lo que hice en ese momento. Al otro día dije: 'Qué carajo hice, la cagué mal'. Estaba caliente por no haber entrado en el once inicial y me la agarré con el que no me la tenía que agarrar. El Chacho no se merecía que lo empuje. Él me bancó en todo momento. Lo miraría a los ojos y le pediría disculpas", sostuvo Ricky en diálogo con TyC Sports.

Luego, Centurión brindó sus sensaciones por la sanción que le otorgó el club: "Al otro día Milito me llamó y me dijo que no vaya a entrenar. Mandarme a la reserva fue una penitencia, comer mierda y la comí. El Chacho le dijo a mi representante que mi tema estaba terminado. Entiendo que no quiera hablar, debe tener sus razones, me gustaría arreglar las cosas", cerró el atacante.