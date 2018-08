Centurión se disculpó con los hinchas de Racing

A través del Twitter oficial de Racing Ricardo Centurión envió un video a los hinchas de la Academia pidiendo disculpas por dibujar la franja de Boca en la camiseta académica y hacer el gesto de "cuatro" (recordando el 4-2 de Boca sobre River en 2016).





"Gente, hinchas de Racing: acá estoy, quería contarles que obviamente me he sentido mal por la actitud que tuve el otro día en la eliminación del partido contra River. Quería disculparme, el gesto fue porque en esa cancha había ganado, con un pasado que ustedes ya saben, pero no fue con la intención de hacer mal a los sentimientos del hincha de Racing, saben que por esta camiseta dejo la vida. Nada que agregar de lo que siento por el club, estoy avergonzado, las disculpas en estos casos valen. Vamos a revertir esta situación".

Embed Esta vez Centu te habla a vos, que siempre lo apoyaste y lo alentaste; tanto en las buenas como en las malas. @rickcenturion tiene algo que decirte. Escuchalo pic.twitter.com/lS17cAW0bu — Racing Club (@RacingClub) 31 de agosto de 2018