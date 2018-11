Cerró el año con dos títulos bajo el brazo

En la localidad de Chilecito se disputó en forma conjunta los campeonatos Panamericano y Argentino de Mountain Bike, eventos donde Valentina Santomartino se quedó con el título.

La talentosa joven sanrafaelina se impuso en la categoría junior (3h. 21m. 34s) con una notable actuación, ya que le sacó 33 minutos a su perseguidora, la neuquina Venus Montero (3h. 54m. 44s).

"En realidad no preparé mucho esta competencia, estuve descansando un mes luego del mundial. Y una carrera así necesita mucha preparación", comentó. Y agregó: "La idea era solamente terminar, si ganaba, genial, pero sino sabía que no me había preparado bien".

La última competencia en la categoría junior tuvo un saldo positivo aunque con un susto.

"Generalmente no largo bien pero en este caso largué muy bien y pude despegarme del resto de las chicas. En los últimos treinta kilómetros entramos por senderos a una parte de campo con mucha arena donde el calor era tremendo, sofocante, no había aire", recordó.

Por suerte sólo un susto

En el tramo final de la competencia Santomartino protagonizó una preocupante situación.

"Me empecé a sentir mal. Me tiraba agua en las piernas y en la cabeza porque estaba sofocada. En un momento un nene me pasó una botella con agua fría y fue la gloria (risas). De los últimos dos kilómetros de carrera no me acuerdo bien porque me descompensé en la llegada y me desperté en el hospital".

Además contó: "En estos días he recordado algunas cosas, en el último kilómetro ya no tenía fuerza en los brazos, me quería bajar de la bici y llegar caminando".

Luego de ser traslada al hospital de Chilecito, Valentina puntualizó: "Cuando desperté no sabía si había terminado la carrera pero mi mamá me confirmó que sí".

La ciclista sanrafaelina padeció un severo cuadro de deshidratación y una hipotensión (presión arterial baja).

"Me pusieron como ocho sueros, me hicieron un electro y me sacaron sangre", detalló.

Si bien la querían dejar internada en observación ella no quiso. "Quería sacarme fotos en el podio, por eso pedí el alta rápidamente".

De esta manera Valentina cerró una temporada llena de éxitos.