Chacarita quiere desatar el primer festejo en la Superliga

El encuentro se disputará en el estadio de Chacarita, desde las 19.05, con Jorge Baliño como árbitro y televisación de TNT Sports.





Gimnasia, producto de 2 victorias, un empate y 4 derrotas, suma 7 puntos, mientras que Chacarita, que igualó las dos primeras fechas y luego sufrió 5 caídas consecutivas, es uno de los equipos que aún no ganó en lo que va del certamen y tiene 2 unidades.





El Funebrero, que comparte la última posición del campeonato con Olimpo de Bahía Blanca, reúne un coeficiente de 0.285, que lo ubica en zona de descenso, pero como divide por una sola temporada una buena racha de resultados lo puede sacar del lugar incomodo que ocupa.





Walter Coyette, entrenador del elenco de San Martín, alinearía como titular al delantero Mauro Matos, última incorporación (llegó al club hace una semana por la lesión que dejó afuera por seis meses al lateral Lautaro Montoya), con la intención de mejorar la mala cuota goleadora del equipo, que lleva solo cuatro tantos, en lugar del lesionado Matías Rodríguez.





El ex All Boys y San Lorenzo, que debutó con la camiseta tricolor el pasado domingo, cuando ingresó en la segunda etapa en el partido con Newell's (2-1) en el Parque de la Independencia de Rosario, tuvo un buen nivel en los últimos entrenamientos y comenzó a ganarse un lugar. Las otras tres modificaciones que se perfilan en el once inicial son el regreso de Federico Rosso (ya recuperado de un desgarro) por Alan Robledo en la zaga central y los ingresos en el mediocampo de Agustín Modula y Juan Ignacio Alvarez Morinigo en lugar de Cristian Erbes y Leandro Martínez, respectivamente.





Por el lado de Gimnasia, el director técnico Mariano Soso quedó muy conforme tras la goleada por 4-0 y el buen rendimiento mostrado frente a Vélez el último domingo, por esa razón, no tiene dudas con respecto al equipo que presentará en su visita a San Martín. La única duda que tenía el entrenador terminó de despejarse el martes cuando se confirmó la lesión del defensor Facundo Oreja, quien sufrió una lesión fibrilar en el recto anterior izquierdo, que le demandará como mínimo tres semanas de recuperación, por lo cual jugará como lateral derecho Ezequiel Bonifacio.





Probables formaciones

Chacarita: Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Germán Ré, Federico Rosso y Gabriel Lazarte; Agustín Modula, Miguel Mellado y Juan Alvarez Morinigo; Alejandro Gagliardi, Mauro Matos y Juan Imbert. DT: Walter Coyette.

Gimnasia LP: Alexis Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Manuel Guanini, Omar Alderete y Lucas Licht; Lorenzo Faravelli, Fabián Rinaudo y Brahian Alemán; Nicolás Colazo, Nicolás Dibble y Nicolás Mazzola. DT: Mariano Soso.





Arbitro: Jorge Baliño.

Cancha: Chacarita.

Hora de inicio: 19.05, por TNT Sports.



