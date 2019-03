El presidente de Unión de Santa Fe, Luis Spahn, aseguró este viernes que le firmaría un contrato de "por vida" al entrenador Leonardo Madelón, tras la gran campaña en la presente temporada de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

"Le firmaría un cheque en blanco y un contrato de por vida. Madelón tiene más créditos que cualquier técnico. El hincha se lo firma de por vida", afirmó el mandatario "tatengue" en diálogo con radio Villa Trinidad.

"Madelón encontró una oportunidad, en una institución que lo reconoce por su historia como jugador. Él en Unión tiene la tranquilidad que puede plasmar su trabajo sin problemas. El lugar del mundo de Madelón es éste, desde lo deportivo y profesional. Acá se lo respalda con el cariño de la gente y la gestión de los dirigentes", explicó.

Unión está séptimo en la Superliga y ocupa una plaza para la próxima edición de la Copa Sudamericana, certamen en el que superó el pasado miércoles a Independiente del Valle, de Ecuador, (2-0) como local.

"Si deseo volver a presentarme será porque no quiero ver el futuro que se le presenta a varios equipos que uno creía que estaban consolidados y parecían indestructibles. Como por ejemplo, San Lorenzo que si no habría promedios estaría a punto de descender. Eso no quiero que le pase a Unión", concluyó Spahn.

Unión visitará el domingo 31 al escolta Defensa y Justicia, con el objetivo de asegurarse la plaza en el certamen internacional por segunda vez de manera consecutiva.