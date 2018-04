Chiqui Tapia sobre las suspensiones: "Son decisiones que tomó la Superliga"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, aseguró que "el tiempo jugó una mala pasada" en las suspensiones de este domingo, que fueron "decisión de la Superliga" y solo tuvieron que "acompañar".





Luego de una jornada repleta de especulaciones tras postergar Gimnasia-Boca y Racing-Arsenal, Tapia dijo haber estado de acuerdo con la medida.





"La verdad que el tiempo viene jugando una mala pasada. Cayó granizo, todo", arrancó Tapia en declaraciones a TyC Sports, luego de haber participado de la reunión para definir el escenario del desempate de la Primera B.





"Son decisiones que tomó la Superliga. La AFA acompaña esas decisiones, teniendo en cuenta lo que había pasado con la lluvia. Se preveía desde temprano que podía pasar. Hablamos con Elizondo -el CEO de la Superliga- y también nos comunicaron lo de la suspensión del partido de Racing", siguió.





En ese contexto, el presidente de la AFA insistió en que no tuvo nada que ver con la suspensión, ya que es potestad de la Superliga.





"La verdad que no pude ver el campo juego, estaba viajando, venía desde Córdoba. Si el campo estaba mal, no se podía jugar. Hay que cuidar el espectáculo en una etapa de definición para que esto salga de las mejores maneras, evitando suspicacias. Si el campo no estaba bien, podría haber habido jugadas que perjudicaran al marco del encuentro", sostuvo.