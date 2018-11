Chiquito Romero le respondió a Icardi

Sergio Romero fue consultado sobre los dichos de Mauro Icardi tras el triunfo de la Selección argentina en Mendoza.

El delantero del Inter había hecho una diferencia entre esta nueva camada y la anterior: "Nos sentimos cómodos con todos. Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Ojalá que pueda seguir. Cuando vine acá, no sentía esto. Se siente. Somos todos jóvenes. Antes, con jugadores de experiencia, no se sentía".

"Chiquito" agarró la posta y respondió: Ante eso, Chiquito respondió: "Cuando le tocó venir a compartir con la camada anterior, le tocó hacerlo con un grupo que venía con una mochila muy pesada. Y cuando tenés la responsabilidad en cinco, seis, siete u ocho jugadores es muy difícil... Es muy difícil que esos jugadores estén con una sonrisa en la boca cuando sabés que por cualquier cosa los van a apuntar a ellos. Eso es muy difícil de llevar adelante. Y yo era uno de esos apuntados. La verdad, si él lo vio de esa manera, fue una lástima porque podría haber disfrutado o aprovechado de un enganche como Leo (Messi), que metía una pelota en cualquier momento... O del Kun, o de cualquiera de los muchachos. Lamentablemente, no se dio. Pero por la situación que veníamos viviendo como grupo".