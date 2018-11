Claro ejemplo de superación

Con 53 años, una óptima forma física y muchísima energía, Myrian Elisabeth Alarcón se dio el gusto de correr y terminar el K42 de Villa La Angostura, una de las competencias de cross country más exigentes del continente.

Con apenas cuatro años de experiencia tuvo un sueño y no paró hasta hacerlo realidad. "Voy a correr mis primeros 42 kilómetros de montaña en Villa La Angostura", se dijo a si misma absolutamente convencida.

La puesta a punto no fue tan extensa sino más bien intensa en base a una planificación donde sobresalió el orden. "Me considero una persona disciplinada, no me importó el frío ni la lluvia, ni tampoco entrenar sola", contó.

La carrera

La travesía con 42 kilómetros de recorrido tuvo variantes climáticas: lluvia, pleno sol y arriba del cerro mucha nieve con viento blanco.

"En la parte del cerro Belvedere noté que estaba preparada, la hice a trote tranquilo porque quería terminar la carrera. Además no sabía lo que venía, que siempre era peor (risas)".

Luego llegó el ascenso al cerro Bayo (1782 msnm) uno de los tramos más duros de la competencia.

"Lo que más me costó fueron los últimos cinco kilómetros, en plena subida, se hicieron interminables", señaló.

Tras 8 horas, 20 minutos y 53 segundos, Alarcón completó la prueba. "No me di cuenta que había tardado tanto tiempo, estás tan concentrado y pendiente de otras cosas que nunca tuve en cuenta el tiempo", aclaró.

Y añadió: "No la padecí en ningún momento, esa es la parte buena. Haber llegado genera una felicidad hermosa, gracias a Dios que me acompañó en cada paso".

Además confesó: "Disfruté de la carrera todo el tiempo, me paraba a sacar fotos y me sentí muy feliz de poder estar en ese lugar".

A una semana de haber cumplido su gran desafío, puntualizó: "Me cuidé mucho en la alimentación para tener una buena recuperación".

Luego de una temporada donde compitió en siete eventos, ahora llegó el momento de un merecido descanso. "Antonio Poblete, mi entrenador, me dijo que el 2 de diciembre comenzaremos con los trabajos de pretemporada", relevó.





El año próximo quiere repetir la travesía en el K42, mientras tanto disfruta de su edad y corre con sueños en el corazón.