Colón se cayó en el final ante San Martín y sumó un empate que lo aleja de la cima

El DT de Colón , Eduardo Domínguez, tenía pensando incluir a Christian Bernardi en lugar de Marcelo Estigarribia ante San Martín de San Juan y con arbitraje de Juan Pablo Pompei, pero un problema de salud del volante atentó con esta idea. Al parecer el jugador que llegó desde Instituto amaneció con fiebre y ya está descartado. De esta manera, su reemplazante fue Leonardo Heredia.





Bajo un intenso calor en Santa Fe, Colón salió a hacerse dueño del trámite ante un Santo que, sin dudas, dejó en claro que llegaba para esperar y salir de contra. Fue evidente, ya que en los primeros 5' se vio como el dueño de casa dominaba las acciones, pero sin darse cuenta, después se descuidó y eso lo pagó caro. Más que nada, porque a los 9' y, en la primera incursión ofensiva, la visita aceleró por derecha y, tras un centro, apareció por el medio del área y sin marca, Claudio Mosca, que sacudió la modorra con el 1-0.





Un baldazo de agua fría para un sabalero, que quedó tambaleando, ya que después dejó muchas dudas en el fondo, más que nada para por el lado de Clemente Rodríguez, que evidenciaba muchos problemas. Demoró varios minutos en acomodarse y, en este sentido, fue creciendo el manejo de Leonardo Heredia y Cristian Guanca. Tomás Chancalay también buscó desequilibrar por la izquierda, pero lo hizo en cuenta gotas y el elenco de Néstor Gorosito hacía su negocio.





Dos cabezazos de Diego Vera plasmaban que el Rojinegro se adelantaba en el campo. Depués de los 30' fue casi todo de Colón y, de tanto ir, llegó un gran testazo de Matías Fritzler tras un córner a los 42' para estampar el empate 1-1 y darle tranquilidad a un enojado Eduardo Domínguez, que se lo noto disconforme con el rendimiento del equipo. De esta manera llegó el pitazo final de Juan Pablo Pompei, con la igualdad parcial 1-1 en el estadio Brigadier López.





Síntesis

Colón: ; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz, Clemente Rodríguez; Leonardo Heredia, Matías Fritzler, Pablo Ledesma, Tomás Chancalay; Cristian Guanca y Diego Vera. DT: Eduardo Domínguez. Alexander Domínguez ; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz, Clemente Rodríguez; Leonardo Heredia, Matías Fritzler, Pablo Ledesma, Tomás Chancalay; Cristian Guanca y Diego Vera. DT: Eduardo Domínguez.





San Martín de San Juan: Luis Ardente; Gonzalo Prósperi, Matías Escudero, Leandro Vega, Mauricio Casierra; Nicolás Maná, Álvaro Fernández, Emiliano Agüero, Claudio Mosca; Gabriel Carabajal y Facundo Barceló. DT: Néstor Gorosito.





Goles: PT 9' Claudio Mosca (SJ), 42' Matías Fritzler (C); ST 30" Tomás Chancalay (C), 6' Diego Vera (C), 17' Matías Escudero (SM) y 44' Luis Ardente, de penal (SM).





Cambios: ST 9' Mamiliano Rodríguez x Emiliano Agüero (SM) y Martín Luque x Nicolás Maná (SM), 20' Marcelo Estigarribia x Leonardo Heredia (C), 25' Nicolás Messiniti x Facundo Barceló (SM), 30' Nicolás Leguizamón x Tomás Chancalay y Jonathan Galván x Guillermo Oriz (C).





Amonestado: Fritzler y Leguizamón (C); Agüero (SM).





Arbitro: Juan Pablo Pompei.





Estadio: Brigadier López.