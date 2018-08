Como olvidarlo: el día que el Chipi le robó una cadenita a un jugador del Barca

Boca y Barcelona se enfrentarán por la Copa Joan Gamper este miércoles, pero el historial entre ambos no tiene tantos capítulos. Aunque hubo un amistoso que quedó en el recuerdo por la cantidad de particularidades que sucedieron.

Pocos jugadores en Boca son tan recordados como Antonio "Chipi" Barijho. Quizás no tanto por sus goles, sino más por su personalidad y su estilo. El hincha Xeneize recuerda muchas anécdotas del ex delantero, pero hay una en particular que define su picardía, y justamente fue contra el Barsa.

El 11 de agosto de 1999 en Alicante, el Xeneize consiguió su última victoria ante el conjunto español. Fue por 3 a 2 con un "gol fantasma" del Barijho. Es que el árbitro convalidó un remate del delantero que nunca ingresó al arco. La pelota pegó en los dos palos y salió, pero el Chipi lo festejó.





Embed