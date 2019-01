Con fe, experiencia y jerarquía

El Atlético Pilares afronta las últimas semanas de preparación de cara al debut en el Torneo Regional Amateur de fútbol el 27 de este mes visitando a Pedal.

Su entrenador, Hugo González, analizó los principales aspectos y compartió sus sensaciones sobre el presente y el futuro de sus dirigidos.

¿Cómo marcha la pretemporada?

"Bien, estamos trabajando bien. En primer lugar la mayor ocupación y la cabeza estaba puesta en contratar los jugadores que considerábamos que necesitábamos para el equipo y una vez que concretamos la llegada de cada uno de ellos ya nos abocamos a trabajar lo específico".

¿Llegaron todos los refuerzos que pediste?

"Si, en algunos casos por ahí no exactamente pero trataremos de adecuarnos a las características de los jugadores que tenemos y de buscar el mejor funcionamiento posible con los elementos que tenemos".

¿Falta alguno más?

"No, creería que no. Seguramente vamos hablar con la dirigencia por algún detalle o en algún puesto específico pero de lo contrario si no se da esta bien. No tenemos un plantel muy largo pero está bien dosificado que es lo que necesitábamos".

¿La idea fue cubrir puestos o llegaron jugadores en base a tu idea de juego?

"En realidad empecé con un equipo en la cabeza, con una idea, pero luego de acuerdo a la característica de los jugadores que hemos ido recibiendo tenemos que ir adaptándonos. A veces no se puede ser necio y pretender jugar de una manera determinada cuando los jugadores no son para eso. Creo que el secreto va a estar en que podamos encontrar un buen equilibrio tratando de usar el talento que tenemos".

¿Cuál es el objetivo para el Regional Amateur?

"Como siempre jugamos para ganar y llegar a lo más alto posible pero eso va a tener mucho que ver la adaptación y que el grupo se arme rápido en un torneo tan corto".

La zona que les tocó ¿Qué opinión te merece?

"Creo que están igual que nosotros seguro será una zona pareja. Van a ser partidos duros y buenos clásicos. Para nosotros es un buen incentivo y por supuesto sabemos que tenemos que trabajar del primero al último partido y ojalá que nos encuentre en zona de clasificación".

Teniendo en cuenta tu recorrido por el fútbol ¿es un poco más fácil preparar un equipo para un torneo federal?

"A veces si uno tiene la capacidad de saber usar en los momentos precisos alguna de las cosas a la cual tenido experiencia en momentos pasados sirve pero si te acordas un día después no sirve. La experiencia me dice que hay que tener mucho respeto por los rivales, tratar de armar el mejor equipo posible y ser lo más profesional posible, después lo demás es producto de un montón de circunstancias no solo del equipo sino del entorno".

Refuerzos

Hasta el momento el Atlético Pilares ha sumado a los siguientes jugadores: Esteban Pelayes, Matías Valdés, Jonathan González, Pablo Páez, Héctor Villegas, Enzo López, Sebastián Garay, Renzo Martínez, Franco Aguilera, Facundo Torres y Joaquín Carrión.