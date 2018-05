Con lágrimas en los ojos, dijo adiós

El entrenador Frank Kudelka dejará su cargo en Talleres "de común acuerdo" con la dirigencia del club de Córdoba, según confirmó este viernes el presidente de la entidad, Andrés Fassi.

El Director Técnico aseguró que "no es fácil irse" y expresó que en el club le "tiñeron el corazón de azul y blanco".

"Decidimos en común acuerdo que lo mejor en éste momento es que Frank Kudelka pueda comenzar otro proyecto en otra institución y Talleres buscar la alternativa de un cuerpo técnico que venga a continuar lo que hizo", señaló Fassi.

En una conferencia de prensa que brindó junto con Kudelka, el mandatario de Talleres indicó: "El anuncio lo hicimos dentro de la cancha, a nuestros jugadores, a nuestra Comisión Directiva y a nuestro grupo. Les comunicamos que Frank Kudelka, a partir de hoy, dejaba de ser, momentáneamente, el técnico de Talleres".

De esta manera se cierra un ciclo histórico de 114 partidos bajo el mando del entrenador que ademas logró dos ascensos y la clasificación a la Copa Libertadores de América.

Por su parte, Kudelka indicó: "No es fácil irse de Talleres, es muy difícil. Se termina una etapa juntos, pero sinceramente me tiñeron el corazón azul y blanco, así que nunca me voy a ir de acá".





"Un agradecimiento eterno para todos los hinchas que dejan todo por esta institución", dijo el entrenador, tras lo cual comentó: "No me olvido cuando vine cómo estaba la cara de la gente y entre todos logramos que hoy la gente de Talleres sea feliz. Ese es el campeonato más grande que uno puede tener".

"Quiero agradecer a la prensa el respeto que me han tenido y les pido disculpas si alguna vez no he estado a la altura y agradecerle públicamente a Andrés Fassi por lo que me dio y enseñó", expresó.





Fassi, en tanto, manifestó: "Desearle a Frank realmente lo mejor. La profesión del entrenador es buscar permanentemente tener nuevos retos. Frank momentáneamente deja de ser el entrenador de Talleres, porque personas como él siempre tendrán las puertas abiertas de la institución".

"A partir de hoy, Talleres empieza oficialmente a buscar su nuevo cuerpo técnico. Haremos el mayor esfuerzo en todos los aspectos para traer un cuerpo técnico que siga correspondiendo a los objetivos que Talleres tiene en lo deportivo", dijo.

En ese sentido, el presidente de Talleres comentó: "La decisión del nuevo cuerpo técnico no será fácil porque la vara queda muy alta. No escucharán ningún nombre de opción o posibilidad desde el club porque Talleres anunciará, como siempre, la decisión final".