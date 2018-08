Con los tapones de punta: "River empezó con los escritorios"

Bárbara Blanco, hija del presidente de Racing Víctor Blanco y una de las dirigentes más activas dentro del Mundo académico, apuntó con dureza contra River y la Conmebol a raíz del fallo sobre el caso Bruno Zuculini.

La Confederación Sudamericana de Fútbol informó que no sancionará al Millonario por la alineación indebida del mediocampista central, quien pese a adeudar dos fechas de suspensión firmó planilla en siete encuentros de la actual Copa Libertadores.

Bárbara Blanco apuntó contra River y la Conmebol

El ex Hellas Verona y Manchester City jugó ante los de Avellaneda el duelo de ida por los octavos de final, por lo que el ente rector podría haber sancionado al Millonario; algo que no ocurrió debido a que Racing no hizo su reclamo en el plazo de 24 horas que establece la norma. Además, Conmebol reconoció su error de no haber informado a los de Núñez la sanción que arrastraba el futbolista cuando fue consultada.

En diálogo con Radio La Red, Bárbara Blanco no ocultó su malestar antes de que se comunicara oficialmente el fallo. "Racing no es el que inicia el torneo de escritorios, claramente hubo antecedentes y no fue Racing. Sí, creo que sí, fue River el que lo inició", esbozó, recordando lo sucedido luego del recordado Superclásico del gas pimienta.

"La postura del club se la dejo en manos de Víctor y Diego Milito. Yo puedo dar mi opinión. Creo que me gusta ganar los partidos en la cancha y me dan ganas de ganar en el Gallinero el miércoles que viene. Tengo mucha fe de ganar, estamos concentrados", afirmó la hija del principal mandatario de la institución.

Para cerrar, Bárbara expresó: "Ahora se tiene que hacer justicia. Conmebol tiene que actuar de oficio, no puede hacer ojos cerrados a un tema tan candente. Lo mismo que se aplicó a Independiente debería aplicarse para Racing si queremos llegar a la elite en el fútbol sudamericano".