Con un esforzado triunfo, Schwarztman avanzó de ronda

El argentino Diego Schwarztman se instaló en la tercera ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, luego de vencer con esfuerzo al estadounidense Denis Kudla por 6-4, 7-5, 3-6, 6-7 (6) y 6-4 en un extenso y cambiante partido de tres horas, 50 minutos.

El porteño que llegó al torneo como decimoctavo preclasificado tenía la victoria encaminada al cabo de los dos primeros set pero el tenista de origen ucraniano, número 62 del mundo, reaccionó con un juego agresivo y golpes certeros que lo pusieron muy cerca del triunfo en la cancha 13 del Melbourne Park.

De hecho, en el segundo game del quinto set, pudo quebrar el servicio de su rival y lo confirmó en el juego siguiente, por lo que quedó 3-0 en un momento que lleno de frustración para el argentino.

Es que Schwartzman había tenido la posibilidad de sacar para partido en el cuarto set (5-3) y luego remontó un 2-5 en el tie break de esa misma manga, que finalmente fue para el nacionalizado estadounidense producto de un pasaje de mayor precisión en el impacto de la pelota.

Kudla estaba mentalmente mucho mejor para el tramo final del encuentro, pero el "Peque" tuvo temple y personalidad para ganar los últimos cinco games del partido y así festejar con desahogo.

"Fue un partido raro, de a ratos jugué muy bien, en otros rato no tanto... la cancha es muy rápida y me costó la fórmula de jugar de él, no estoy acostumbrado a jugar con tanto slice y la cancha me obligaba a eso", explicó el argentino a la cadena Espn.

"En el cuarto set me puso nervioso y él empezó a jugar mucho mejor. Empecé un poco bajón en el quinto pero por suerte volví a entrar en partido y lo terminé con dos winners", completó.

Schwartzman, primera raqueta argentina del torneo debido a la ausencia por lesión de Juan Martín Del Potro, jugará la siguiente instancia ante el checo Tomas Berdych (57), verdugo del holandés Robin Haase (49) en tres sets: 6-1, 6-3 y 6-3.

El checo (33 años), dos veces semifinalista en Australia (2014 y 2015), eliminó en la primera ronda al decimotercer favorito, el británico Kyle Edmund, y ahora chocará por primera vez ante el argentino.

"Contento de poder jugar contra uno de los mejores jugadores del circuito, más allá de las lesiones. Nunca me tocó jugar con él, así que estará bueno para saber en qué nivel estoy", valoró Schwartzman.

En caso de obtener una nueva victoria, el argentino habrá igualado su mejor actuación histórica en Melbourne Park, que consiguió el año pasado cuando llegó hasta octavos de final y fue eliminado por el español Rafael Nadal.

El otro argentino en carrera, Leonardo Mayer, se presentará mañana por la segunda vuelta ante el talentoso italiano Fabio Fognini, duodécimo favorito del Major australiano.

El correntino, de 31 años y número 54 del ranking mundial, está 3-2 abajo en el historial con el tenista de Sanremo, a quien venció las últimas dos veces que lo enfrentó el año pasado, en Buenos Aires y el Masters 1000 de Madrid.

Por el cuadro de dobles, el tandilense Maximiliano González, en pareja con el chileno Nicolás Jarry, logró la victoria ante la dupla australiana Max Purcell-Luke Saville 3-6, 6-4 y 6-3 en un partido de la primera ronda.