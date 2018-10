Copa Argentina en Mendoza: una noticia bomba para los de River

Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes, adelantó en Ovación 90, de Radio Nihuil, que el equipo que conduce Marcelo Gallardo podría jugar en tierras mendocinas si es finalista de la Copa Argentina.

"Es muy probable que si River juega la final de la Copa Argentina, juegue en Mendoza, el 7 de diciembre. Eso está avanzado para poder jugar, con la condición de que River sea uno de los finalistas", afirmó el dirigente.

River, semifinalista de la Copa Argentina, se medirá con Gimnasia y Esgrima, por un lugar en la final.

El otro lado de la llave tiene estos cruces, aún sin definición por los cuartos de final: San Lorenzo-Temperley y Newell's-Rosario Central.







¿La Selección en Mendoza?

La Selección argentina busca un escenario para jugar en noviembre y más de uno se ilusionó con ver a la Albiceleste en Mendoza.

"No estamos afuera, pero estamos lejos de concretar algo. Expliqué que, en la situación en que lo podamos hacer, es con costo cero, y ante esa posibilidad, estamos como una plaza fija. No estamos descartados para nada, pero tampoco hemos concretado nada y no sé si va a pasar", indicó Chiapetta.







Asi está el cuadro de la Copa Argentina