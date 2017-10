Crece el escándalo con la mujer de Claudio Bravo, capitán de Chile

Después de confirmarse que Chile se quedó fuera del Mundial Rusia 2018, fueron muchas las personas que salieron al frente para manifestarse al respecto. Una de ellas fue Carla Pardo, la esposa del capitán chileno Claudio Bravo.

En su cuenta de Instagram ella contó que los compañeros de su esposo tuvieron una actitud poco profesional cuando les tocaba defender a su país. Además, les pidió a los jugadores que dejen de estar llorando por la eliminación.

Embed Gracias por todos los lindos momentos mi seleccióngracias mi capitán America por todo lo vivido. Fue realmente hermoso. Pero cuando se ponen la camiseta tiene que ser con profesionalismo. Yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y que se deje de andar llorando. Por qué ahora es un país entero el llora. Aquí te esperamos con los brazos abiertos mi capitán Una publicación compartida por Carla (@carlapardolizana) el 10 de Oct de 2017 a la(s) 6:33 PDT



Esta situación generó que el volante Gary Medel salga al frente y con mucho cuidado le responsa a la mujer de su compañero. "Yo nunca he visto a un compañero borracho ni entrenar borracho. Yo no lo he visto. Todos los que han estado en la selección lo han hecho de buena forma y se han roto el culo", contó el Pitbull.

