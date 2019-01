El presidente de River Plate Rodolfo D'Onofrio recordó varias de las cosas que pasaron antes de la final en el Monumental, sobre su relación con Daniel Angelici y del mundo Boca en general.

El mandamás del Millo brindó una entrevista en el ciclo "En Diálogo Con Longobardi", emitido por CNN en Español, y aseguró que Angelici "hubiera cumplido con la palabra" pero por todo lo que pasó "lo desbordó".



"No es información, es opinión. Mi sensación fue que él hubiera cumplido con la palabra y creo que lo que le pasó es que lo desbordó. Sus colegas de comisión directiva, sus jugadores, su cuerpo técnico y, por qué no, las redes también: creo que sintió una presión tan grande", comenzó relatando D'Onofrio.

Y agregó: Mi crítica a él, y se lo dije fue: si me hubieras llamado el domingo, me hubieses dicho 'no puedo cumplir la palabra porque tengo un problema de todo que si no hago esto políticamente' lo hubiera entendido. El hecho de que no me llamó no me pareció que era lo correcto para hacerse en ese momento. Siempre, te puedo asegurar, que lo que se puede hacer necesitas que las dos partes coincidan. Hay veces que, no es el caso de River, que tienen la necesidad como de estar un poquito enfrentados a River. Y nosotros no tenemos este problema".

Sobre los dichos de Gustavo Alfaro comentó: "Coincido en qué es un adversario y no un enemigo, totalmente. Creo que hay muchas razones para que River y Boca se lleven bien. La diferencia que tengo con alguien que es el técnico de Boca, a quien aprecio mucho porque es un hombre muy capaz e informado, y que creo que le hace bien en su mensaje: no creo que esté tan dañado, las rivalidades existen y está el que gana y el que pierde. Nuestra obligación de los que somos presidentes, director técnico, jugadores, es vivir en un clima y que el mensaje sea de cordialidad".

Longobardi le consultó al presidente del Millo cómo se hace para salir después de haber tocado fondo.

"Le voy a contestar en base al fútbol. River tocó fondo, se fue a la B y perdió lo que históricamente nunca ningún hincha de River pensó que podía: ir a la categoría de abajo. A mí me dolió como todos los riverplatenses y eso es un poco me decisión de por qué me metí en River. Porque dije de esto hay que salir, tenemos que borrar esta imagen de alguna manera y hay que hacer algo bien hecho por este club", remarcó D'Onofrio.

Y agregó: "Creo que esto que ocurrió en Madrid el otro día, de ganar a nuestro eterno rival es para mí el final de una historia donde el propio hincha de Boca ahora va a respetar al de River porque le gana una final, la más importante, y el de River de alguna manera se va a sentir cómo diciendo me saqué está pesadilla".

"El que no pasó por algo duro y no tiene cicatrices de la vida es muy difícil que pueda cambiar algo, porque se ha acostumbrado a vivir en una campana de cristal. Nuestras inmigrantes, nuestros abuelitos, con la mala lucharon y lograron las cosas. Y si a nuestros hijos o a quién fuera le damos todos los placeres, todas las ventajas, no saben lo que es pelearla" concluyó el presidente.