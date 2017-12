Cristiano encendió la polémica: "Soy el mejor jugador de la historia"

El portugués Cristiano Ronaldo, estrella del Real Madrid y ganador de su quinto Balón de Oro, lo que le permitió igualar la línea del argentino Lionel Messi, no dudó cuando indicó "soy el mejor jugador de la historia" y aclaró que no conoce a ninguno que lo supere.



"Soy el mejor jugador de la historia, en los buenos y en los malos momentos. Respeto las preferencias de todo el mundo, pero no veo a nadie mejor que yo", indicó el goleador lusitano, de 32 años, en declaraciones a la revista France Football.

Ronaldo, nacido en la ciudad portuguesa de Funchal, en la isla Madeira, obtuvo el jueves su quinto Balón de Oro de parte de la revista gala France Football luego de haber sacado 946 votos (cifra que equivale al 90 por ciento del total de sufragios) y alcanzó a Messi, el astro rosarino del Barcelona y capitán del seleccionado argentino, quien fue segundo con 670 unidades, mientras que el brasileño Neymar quedó tercero con 361.



"Ningún futbolista hace las cosas de las que yo soy capaz. Y yo hago cosas que los otros no pueden hacer. No hay ningún jugador más completo que yo", afirmó Ronaldo en la entrevista que concedió a France Football.

Ronaldo inició su carrera en el Sporting de Lisboa de su país y luego emigró para jugar en el Manchester City inglés y luego en el Madrid, y además es la estrella del seleccionado de Portugal que jugará el Mundial de Rusia 2018 compartirá el Grupo B con España, Marruecos e Irán.