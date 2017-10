Cristiano, favorito sobre Messi y Neymar para ser el mejor de la FIFA

El delantero luso es un goleador impresionante. Sin embargo, en la temporada pasada hizo 38 tantos, y la cifra fue baja comparada con los 54 goles que marcó la Pulga. Lo que pasa es que Ronaldo levantó los trofeos más importantes: la Liga de Campeones, en la que fue artífice del título contra Juventus, con dos latigazos en la final.





Y, como no le gusta dejar remate al azar, ganó la Liga de España. Además del Mundial de Clubes. Por todo eso, la prensa española da por hecho que el The Best le será entregado este lunes. Y además hay voces de prestigio que no lo ponen en duda: "Creo que Ronaldo está por encima de los demás. Ha tenido una temporada impresionante y, además, ha anotado todos sus goles con el equipo más prestigioso que existe", dijo a la Fifa el exfutbolista italiano Totti.









Si el portugués se alza con el galardón, el ex del Manchester United conseguirá su séptima distinción como mejor futbolista de mundo. Ganó cuatro veces el Balón de Oro, un premio "The Best" y otro "FIFA World Player". Por su parte, Messi -dos años menor- también suma seis trofeos: cinco Balones de Oro y un "FIFA World Player".





No obstante, Cristiano cuenta con dos dobletes de premios (2008 y 2016) y Messi sólo uno (2009), ya que entre 2010 y 2015 -la mejor época del argentino- la FIFA y "France Football" se unieron para entregar el FIFA Balón de Oro. Messi y Neymar aparecen un escalón por debajo de Cristiano Ronaldo en las apuestas a pesar de haber arrancado a toda orquesta la nueva temporada.





En la votación para la segunda edición de "The Best" participaron los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales (un 50 por ciento de los votos totales), un panel de periodistas (25 por ciento) y aficionados registrados en la página web de la FIFA (25 por ciento).