Cristiano sorprendió con lo que le gustaría hacer cuando deje el fútbol

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, estrella de Real Madrid, de España, el club bicampeón del mundo, contó que cuando tenga que dejar de jugar el fútbol -dentro de unos años- es posible que se dedique a "hacer películas", entre otra cosas.



Luego de recibir el premio a mejor jugador del mundo en los Globe Soccer Awards, Cristiano fue entrevistado para "Sky Italia" por el ex futbolista Alessandro del Piero, a quien le confesó: "sé que cuando me retire tendré una buena vida. No digo eso porque tengo mucho dinero, lo digo porque probaré nuevas cosas. Por ejemplo, quiero probar a hacer películas".



Ronaldo, quien firmó hace un año una renovación hasta 2021, momento en que tendrá 36 años, aseguró que todavía piensa en la pelota.



"Ahora estoy centrado en el campo, sé que llegará el momento en que tendré que dejarlo, pero hasta entonces quiero disfrutar del momento. Que es bueno, es muy bueno", señaló en la entrevista que reprodujo el medio español Mundo Deportivo.



"Además de la idea de las películas, tengo mis empresas: mis hoteles, mis gimnasios, mi linea con Nike. Quiero aprender a ser un hombre de negocios, empecé a planificar mi futuro con 27-28 años, hace mucho. Tengo un muy buen equipo, muchas personas que trabajan en mi empresa y me ayudan para construir proyectos interesantes", afirmó CR7.



Consultado sobre los rumores de que iría a Juventus, de Italia, ex club de Del Piero, Ronaldo sostuvo que "muchos clubes estaban interesados en mis servicios, pero el hombre clave siempre fue Jorge Mendes, mi representante. Se habló de la Juventus, y esto me hacía feliz porque es un club extraordinario, pero también del Madrid y del Manchester United".



"El inglés era el equipo que me ofrecía las mejores condiciones, y era un sueño porque desde pequeño quise jugar en la Premier", añadió el portugués, y cerró la nota con un elogio a Del Piero: "me habría gustado jugar contigo, seguro que me habrías dado muchos buenos pases".