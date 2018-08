Cuando el Patrón Bermúdez se enfrentó a un barrabrava

El ex defensor Sebastián Domínguez estuvo este sábado por la noche en el programa PH, que se emite por Telefé y, dejó una jugosa anécdota que involucra a Jorge Bermúdez, con quien compartió plantel en Newell's en la temporada 2003/2004.





dominguez-patron.jpg



Domínguez contó una imperdible anécdota cuando un barrabrava encaró al Patrón: "En un momento, (Bermúdez) se pone a discutir cara a cara con este muchacho, hasta que el barra le dice 'esperame acá que voy hasta el auto'. Él va al coche, y cuando baja sale con un machete así de largo. El Patrón estaba con el hijo de la mano y le dice que vaya adentro, que yo me lo lleve. Yo agarro a su hijo y le pregunto qué va a hacer, que está loco. 'Lo voy a encarar, ¿sabés de dónde vengo yo?', me responde".

El desenlace sorprendió a todos los presentes: "La discusión duró 30 segundos. Los dos cara a cara puteándose, pero el Patrón en ningún momento reculó. No me lo tatué en el brazo porque no me animé... El barra nunca tuvo las bolas para tirar el machetazo. El Patrón le terminó diciendo que vaya a buscar una bazooka porque con ese machete no hacía nada...".