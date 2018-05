Cuando se retire, Tevez tiene los mismos deseos que Riquelme

Carlos Tevez afirmó que le gustaría ser presidente de Boca, deseos que chocan también con los de su ex compañero de equipo, quien en más de una ocasión señaló tener la misma aspiración.

"Me gustaría ser presidente de Boca", expresó Tevez, de 33 años, quien también aclaró que cuando termine su actual contrato -junio de 2019- abandonará el fútbol.

Los deseos de Tevez chocan también con los de Juan Román Riquelme, quien en más de una ocasión señaló que le gustaría ocupar el sillón que vaya a dejar Daniel Angelici.

"Me queda un año, después se verá en junio del año que viene si seguimos en la próxima Libertadores y quizás tire seis meses más", enfatizó.

En declaraciones a Radio Mitre, el "Apache" dijo que en la parte final del torneo de la Superliga cayó su nivel futbolístico debido a que -argumentó- "no me recuperé bien del gemelo y tengo la rodilla hinchada, no estoy 100% físicamente".

"Estoy pidiendo a gritos el parate, me viene muy bien. Cuando al equipo le faltaron figuras, yo aparecí. En el sprint final no estuve a la altura, pero siempre di la cara", expresó.

Tevez señaló que Boca es un "equipo consolidado", ya que ganó "partidos que otros equipos no pueden ganar".

Además puntualizó que si el entrenador Guillermo Barros Schelotto lo manda al banco de suplentes no pone "cara de culo", e incluso el DT le indicó que "si tenía que ser suplente que me la banque".