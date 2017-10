Cuando un hincha pudo evitar un gol

Embed

Lucio A. Ortizortiz.lucio@diariouno.net.arSan Martín transitaba por el Nacional de 1967 como el representante mendocino y estaba en el grupo con Central Córdoba (Santiago del Estero ), Chaco For Ever y San Lorenzo de Mar del Plata como los equipos del interior. Era la primera vez que la AFA permitía que participaran los conjuntos que no estaban afiliados directamente.Participaban en el torneo de primera división iniciativa del dirigente Valentín Suárez, que presidía la AFA. Participaron 16 equipos y el Nacional se jugó a una rueda todos contra todos.Raimundo Mumo Orsi, campeón del mundo con Italia en 1934 y medalla de plata olímpica en Amsterdam 1928 con Argentina, era el DT de los Albirrojos de Mendoza. En la 1ª fecha el 10/09/1967 en Andes Talleres cayó contra el poderoso Independiente de Avellaneda 3 a 2. (Rubén Altolaguirre y Roberto A. Molina para SM y Raúl Savoy 2 y Omar J. Diéguez, para los Rojos). Después en la 2ª perdió de visitante ante Vélez Sarsfield 1-0(Willington). De local cayó ante Estudiantes de La Plata 2-1 (Carlos Bilardo y Juan Echecopar para el Pincha y Juan Carlos Forti para SM).La peor goleada la sufrió en el Monumental por parte de River Plate por 8-0 el 1 de octubre (Daniel Onega 2, Ermindo Onega, Roberto Matosas 3 (2p), Jorge Solari y Ricardo Montivero).La sorpresa la dio el 8 de octubre cuando por la 5ª fecha venció en la cancha de Godoy Cruz con goles de Forti y Benito Valencia por 2- 1 a San Lorenzo (Rodolfo Fischer). Fue la primera victoria de un equipo del interior sobre uno de AFA por un torneo oficial.Llegaría el miércoles 18 de octubre de 1967 y el Chacarero visitaba a Rosario Central por la 6ª ronda.Miguel Ignomiriello era el DT de Rosario Central y mandó a la cancha a: Andrada; Jorge González, Pascuttini, Bautista y Mesiano; Palma, Griguol, Bielli; Gennoni, Poy y Giribet.Para San Martín jugaron Reggi; Troyano, Osvaldo Sosa, Tau y Maryllack; Mario Herrera, Guzmán y Forti; Valencia, Luis Márquez y Roberto Molina. Benito Valencia convirtió a los 26 del primer tiempo. Igualó Gennoni a los 3' del segundo y desequilibró otra vez Valencia a los 23'.Central perdía 2 a 1 y se jugaba con todo el equipo a la ofensiva para buscar el empate quedando expuesto a los contragolpes.Hasta el Gato Andrada se adelantaba saliendo del área para apurar el juego.Detrás de ese arco estaba Orlando el Turco Espip (20 años), que forzó el candado de una puerta con otros hinchas y esperó para hacer algo inaudito.El partido lo ganó San Martín y se llevó los dos puntos. El Turco se hizo famoso entre los simpatizantes de Rosario Central y continuó asistiendo a la cancha hasta su muerte en mayo de 2015.Su travesura juvenil no fue tan grave porque el Albirrojo se impuso 2-1. Ya se cumplieron 50 años "del gol que le sacó un hincha a Valencia", y la anécdota quedó para siempre.