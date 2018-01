Cuándo y a qué hora juega Del Potro

El tenista argentino Juan Martín Del Potro jugará en la madrugada de mañana frente el ruso Karen Khachanov, por la segunda ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año que se disputa en el complejo Melbourne Park y reparte más de 25 millones de dólares en premios.

El tandilense Del Potro, mejor raqueta nacional de la actualidad y décimo en el ranking mundial, enfrentará al ruso Khachanov, a quien superó hace pocos días en los cuartos de final de Auckland, en el tercer turno de la cancha Hisense Arena, no antes de las 3.30 de la madrugada argentina del jueves.



En su regreso al Abierto australiano después de cuatro años de ausencia, Del Potro -finalista en Auckland- estrenó su condición de flamante número 10 del ranking mundial de la ATP con un victoria por 6-3, 6-4 y 6-3 sobre el estadounidense Frances Tiafoe (81 del mundo).

El tandilense de 29 años, quien logró volver al top ten luego de más de tres años y medio, se medirá por segunda vez en su carrera ante Khachanov, de 22 y número 47 del escalafón, que en la primera rueda eliminó al canadiense Peter Polansky por 7-6 (7-3), 7-6 (7-2) y 6-4.Djokovic, Novak (SRB) [14] vs. Monfils, Gael (FRA)Struff, Jan-Lennard (GER) vs. Federer, Roger (SUI) [2]Thiem, Dominic (AUT) [5] vs. Kudla, Denis (USA)Sandgren, Tennys (USA) vs. Wawrinka, Stan (SUI) [9]Khachanov, Karen (RUS) vs. Del Potro, Juan Martín (ARG) [12]Gojowczyk, Peter (GER) vs. Zverev, Alexander (GER) [4]Berdych, Tomas (CZE) [19] vs. García López, Guillermo (ESP)Goffin, David (BEL) [7] vs. Benneteau, Julien (FRA)Querrey, Sam (USA) [13] vs. Fucsovics, Marton (HUN)Gasquet, Richard (FRA) [29] vs. Sonego, Lorenzo (ITA)Smyczek, Tim (USA) vs. Ramos Viñolas, Albert (ESP) [21]Donskoy, Evgeny (RUS) vs. Fognini, Fabio (ITA) [25]Chung, Hyeon (KOR) vs. Medvedev, Daniil (RUS)Verdasco, Fernando (ESP) vs. Marterer, Maximilian (GER)Kicker, Nicolás (ARG) vs. Lacko, Lukas (SVK)Vesely, Jiri (CZE) vs. Mannarino, Adrian (FRA) [26]Fuente: Ovación Mendoza